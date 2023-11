Król Karol III - tak wyglądał w młodości. Zobaczcie zdjęcia sprzed lat, kobiety za nim szalały

Tak wyglądał w młodości władca Wielkiej Brytanii. Nazywano go "najbardziej pożądanym kawalerem na świecie"

Król Karol III urodził się w 1948 roku jako syn księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. Jego matka objęła tron w 1952 rok, co w wieku trzech lat uczyniło go następcą brytyjskiego tronu. W młodości był bożyszczem kobiet. Wiele spekulowało się o jego związkach i domniemanych partnerkach. Gazety na całym świecie prześcigały się w doniesieniach o coraz to nowszych relacjach młodego księcia Walii. Oliwy do ognia dolewał fakt, że następca brytyjskiego tronu postanowił ustatkować się dopiero po trzydziestym roku życia.

W 1981 roku poślubił młodziutką lady Diane Spencer. Wcześniej spotykał się z wieloma kobietami. W młodości książę miał wiele obowiązków i często występował publicznie. To przyczyniało się do coraz większego zainteresowania jego życiem prywatnym. Swoją wielką miłość, a także przyszłą królową - Camile Parker Bowles poznał już w latach 70-tych. Jak spekulują media, ich romans trwał nieprzerwanie od tego czasu. Sama księżna Diana w słynnym wywiadzie przyznała, że od zawsze czuła, że w jej małżeństwie są trzy osoby.