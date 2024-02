Kontrowersyjna zjeżdżalnia dla dzieci na bydgoskich Piaskach. Powstała z budżetu BBO

Pomysł jest komentowany w mediach społecznościowych. Ogólnie na plus. Czytamy np.: "W Smukale też by się przydała taka zjeżdżalnia! Genialny pomysł!"

Są krytycy

Przyjrzeliśmy się jej konstrukcji - to kawałki blach połączone ze sobą. W rynnie jest piasek z obuwia, dzieci, które już w tej chwili z niej korzystają, nie kryją radości. Tyle tylko, że nie mogą doślizgać się do końca zjeżdżalni...

Pomysł z Grudziądza

Będą dwie następne ślizgawki?

- Chcemy zgłosić drugi projekt, żeby zrobić drugą rynnę, która od tego miejsca będzie szła jeszcze niżej w stronę wąwozu - zapowiada Goździewski. - Tam docelowo mogą być trzy takie rury do zjeżdżania. Jeżeli rodzice zgłaszają, że coś jest niebezpiecznego, to powiem, że życie samo w sobie jest niebezpieczne. Jeżeli mają problem z tym, że coś jest niebezpieczne to najlepiej niech dzieci siedzą przez komputerem... Ja się wychowałem na Piaskach, chodziliśmy nad rzekę, pływaliśmy pontonami i nie się niebezpiecznego nie stało. Jeżeli będziemy chować dzieci pod kloszem, to one wyrosną na niedojdy życiowe. Dziecko też musi się oparzyć, żeby wiedzieć, że coś jest gorące. Jeżeli są osoby przewrażliwione, to niech na ten plac zabaw dzieci nie wysyłają...