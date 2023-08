Koncert Bedoesa pod Torbydem. Kto zlekceważył zagrożenie? - komentarz Jarosława Reszki

Z grubsza jednak wiadomo, o co chodzi. Na stan zagrożenia wpłynęło parę czynników.

Pierwszy to ciepło. Nietrudno było to ustalić. Wystarczyło sprawdzić prognozę pogody. Na sobotę zapowiadano maksimum 26 stopni w cieniu. Przy lecie w Hiszpanii, Grecji czy we Włoszech to drobiazg, ale gdy się stoi w rozentuzjazmowanym, falującym i podskakującym tłumie, te 26 stopni wystarczy, by poczuć się słabo.