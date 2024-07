Kolejna nowość w ofercie wylotów z Bydgoszczy. Ruszyły regularne rejsy na Majorkę Wojciech Mąka

Majorka to kolejny letni kierunek, który dołączył do siatki połączeń regionalnego lotniska. Pierwsi pasażerowie z Kujaw i Pomorza już odkrywają tę majestatyczną wyspę. W niedzielny poranek pasażerowie, którzy wypełnili Boeinga 737-8 należącego do przewoźnika Ryanair Buzz, niemal do ostatniego miejsca, wystartowali do Palmy na swoje wakacje z terminalu Portu Lotniczego Bydgoszcz.