Kiedy koniec utrudnień związanych z pracami wodociągowymi w Bydgoszczy? Na stronie ZDMiKP pojawił się nowy termin

W ramach inwestycji do realizacji wyznaczono 108 zadań, z czego 37 zostało wykonanych wcześniej, zanim MWiK rozwiązał umowę z poprzednim wykonawcą, który nie uporał się z realizacją inwestycji w terminie (2020 r.). Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r. Dotychczas łącznie zakończone prace dotyczące 64 ze 108 zadań projektowych.

Bydgoszczan najbardziej interesuje jednak, kiedy wszystkie prace dobiegną końca, co będzie miało bezpośredni wpływ na utrudnienia w ruchu . Tych wciąż jest bardzo wiele, co w godzinach szczytu i nie tylko powoduje, że kierowcy aut oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Kiedy roboty rzeczywiście się skończą, tego nie wiadomo.

Termin przesunięty

Teraz w zakładce utrudnienia znajduje się spis blisko 40 punktów, gdzie roboty nadal trwają. Kolejna różnica polega na terminie ich zakończenia – obecnie wpisano tam datę 30 kwietnia 2024 r. Lista obejmuje m.in. ul. Hetmańską (prace wystartowały 5 grudnia), Śliwińskiego, plac Wolności, Gołębią, Mazowiecką, Markwarta, al. Ossolińskich, al. Mickiewicza czy plac Weyssenhoffa.

Skąd termin 30 kwietnia i czy rzeczywiście prace we wszystkich miejscach mają potrwać jeszcze przez 4 miesiące, choć są punkty, gdzie wygląda jakby niedługo dobiegały końca? O to, dlaczego do niedawna informowano, że utrudnienia potrwają do 11 grudnia, a teraz zmieniono datę oraz o to, czy w niektórych miejscach prace mogą zakończyć się we wcześniejszym terminie zapytaliśmy ZDMiKP. Czekamy na odpowiedź.