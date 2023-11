Już niebawem Targi Pracy Offerty w hali Immobile Łuczniczka. Co szykują organizatorzy?

Ponad 60 wystawców i strefa konsultacyjna

Jak co roku, podczas targów dostępna będzie także strefa konsultacyjna , która gromadzi doradców związanych zawodowo z instytucjami takimi, jak ZUS czy Państwowa Inspekcja Pracy. Działał będzie punkt CV . Tu będzie można zasięgnąć informacji w takich obszarach jak: profesjonalne zdjęcie do CV, makijaż do CV, konsultacje dokumentów aplikacyjnych.

Interaktywne miasteczko Służby Więziennej zagości na targach

Targi Pracy Offerty to doskonała okazja, by poznać dostępne oferty pracy z regionu oraz móc realnie porozmawiać z rekruterami. To także idealny czas i miejsce, by poznać zapotrzebowanie na potencjalnych pracowników, czy aktualne trendy na rynku pracy. To wreszcie szansa do nawiązania wartościowych i rokujących na przyszłość relacji.