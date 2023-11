Jessica Ziółek - tak się zmieniła eks Arkadiusza Milika. Dziś nie przypomina dawnej WAG

- Nie chcę być postrzegana przez pryzmat dziewczyny piłkarza, która nie robi nic poza dobrym wrażeniem. Zawsze odpowiadało mi bycie w cieniu Arka, chcę go wspierać w jego karierze sportowej, bardzo imponuje mi wysiłek, który w to wkłada. Ale w pewnym momencie on sam zauważył, że potrzebuję mieć coś tylko dla siebie, wiedział, że pasjonuje mnie moda i sam zaproponował mi kurs w szkole mody. Od dziecka interesowałam się modą, a gdy zamieszkałam we Włoszech, jeździłam na pokazy mody, Fashion Week. Gdy powiedziałam Arkowi, że chciałabym na poważnie zająć się projektowaniem, bardzo mnie wspierał. Dziś chętnie wychodzę do ludzi, opowiadam o swoich doświadczeniach, stylizuję i pracuję intensywnie nad własnym modowym projektem – mówiła jeszcze przed debiutem życiowa partnerka Milika.