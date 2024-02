Jak brzmi Wyspa Młyńska? Dźwiękowy pejzaż serca Bydgoszczy w wyjątkowej instalacji "Meandry" w Młynach Rothera

- To wyjątkowa wystawa, która powstała z dźwięków pochodzących z naszej przestrzeni - mówi Jakub Łyczek, specjalista ds. programowych w Młynach Rothera. - Marcin Dymiter, artysta, który jest autorem instalacji „Meandry”, nagrywał je w 2023 roku. To są dźwięki z Wyspy Młyńskiej, znad rzeki, spod rzeki, to są odgłosy industrialne pracy maszyn. Mamy tu wszystko to, co związane jest z Wyspą Młyńską i z Młynami Rothera.

Wszystkie dźwięki, jak zaznacza Jakub Łyczek, miksują się ze sobą. - Tworzą wyjątkowy pejzaż dźwiękowy. Został on językiem programistycznym zaprogramowany tak, że generuje losowo te dźwięki. Wystawa nigdy nie będzie brzmiała tak samo, każdego dnia usłyszymy w „Meandrach” coś innego. Chodzi o to, byśmy się na chwilę zatrzymali, posłuchali, co jest wokół nas, posłuchali, co się tu znajduje teraz, co było kiedyś - dodaje Łyczek.