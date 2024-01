Inwestycje w Bydgoszczy podczas sesji Rady Miasta. Co z mostem Pomorskim, strefą płatnego parkowania i Nakielską?

Podczas debaty o inwestycjach w mieście podczas środowej (31.01) sesji Rady Miasta radni opozycji zarzucili władzom, że uprawiają propagandę, a nie chcą mówić o sprawach, które wciąż nie są rozwiązane. Chodzi m.in. o przetarg na nowoczesne parkometry w poszerzonej strefie płatnego parkowania. Naprawa nasypu przy moście Pomorskim ma się zakończyć do 15 marca.

Podczas środowej (31.01) sesji bydgoskiej Rady Miasta przedstawiono spis inwestycji zakończonych w ostatnim kwartale ub. roku i planowanych na ten rok. I nie chodzi tylko o komunikację i drogi, choć pojawił się także wątek tramwaju na ul. Kujawskiej. Inwestycja została zakończona, mieszkańcy są z niej bardzo zadowoleni - stwierdził Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. W planach jest naprawa ulic i utwardzanie ich płytami ażurowymi, modernizacja torowiska wzdłuż Toruńskiej i samej zajezdni tramwajowej. Ażury maja się pojawić na 41 ulicach, m.in. Sępiej, Mewiej, Indyczej, Łabedziej i Masztowej Wydział inwestycji UM Bydgoszczy ma 174 zadania za kwotę prawie 500 mln zł.

Opozycja punktuje

Paweł Bokiej z PiS w wystąpieniu klubowym zwracał uwagę: - Problemów nie brakuje, a tu ich nie ujęto. Nie są w ogóle ujęte prace MWiK – w ostatnim czasie złożyłem kilka interpelacji, raz jest odpowiedź jest zakończone prace, inne – że prace prowadzi ZDMiKP. Mimo deklaracji, że ulice na Szwederowie i Górzyskowie będą zakończone i przejezdne, na Podgórnej nic nie dzieje. 11 grudnia miały być zakończone, ale tam nawet jest trudno przejść. Chodniki dziurawe i wąskie, na Podgórnej trzeba jeszcze mijać wykopki. Ugory - to samo. Na Pięknej ulica jest rozryta, nie jest to oznakowane, wyrównane, nie mówiąc, że tworzą się tam olbrzymie korki. Ulica Wiatrakowa i mniejsze ulice są oddawane byle jak. Ulica Gersona wygrała 6 lat temu w BBO ale nic się tam nie dzieje… A w prezentacji powtarzacie, że to jest w BBO.

To MWiK odpowiadają

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, podkreślał: - Prace prowadzi MWiK. Nie jestem zadowolony z tego, że to się tak ciągnie. Jest ileś okoliczności, czy beton stygnie, zimą się nie produkuje asfaltu. Nie mamy takiej wiedzy. Co do Gersona w przetargu cena była o wiele wyższa. Nie możemy przekraczać budżetu BBO. Do czasu aż ostatnia dziura nie zostanie zakopana, będzie na sesji pojawiał się prezes MWiK.

– MWiK odtwarza nawierzchnię tam, gdzie miały swoje inwestycje - mówił Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - ZDMiKP ma zabezpieczone środki na wykonanie zastępcze, jeżeli będą opóźnienia. Za wszystko odpowiedzialny jest MWiK. Z powodu warunków pogodowych prace są opóźnione, ale wytwórnia mas bitumicznych ruszyła dopiero w ub. tygodniu. 15 stycznia podpisano umowę na dokończenie ul. Gersona. Inwestycja ma być dokończona do końca roku, mam nadzieję, że to będzie wcześniej. Marcin Lewandowski z klubu PiS pytał: - Co dalej z Babią Wsią? Czy jest perspektywa wznowienia prac i dokończenia tego torowiska? - Wykonawca inwestycji, który kupił teren, wykonuje ekspertyzę połączoną ze sposobem naprawy - informował Kozłowicz. - Idzie to wolno, dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył wykonawcę zastępczego. Od zabezpieczenia terenu uzależniamy bezpieczne korzystanie z tego torowiska.

Co z mostem Pomorskim?

Padły też pytania o naprawę nasypu przy moście Pomorskim, z którego wycofano ruch tramwajów, a samochody w jedną stronę poruszają się po torowisku. Kozłowicz poinformował, że naprawa nasypu ma się zakończyć do 15 marca. W środę (31.01) wykonawca rozpoczął zdejmowanie nawierzchni asfaltowej z jezdni na moście.

Padały też pytania o przetarg na nowoczesne, m.in. umożliwiające regulowanie należności kartą płatniczą, parkometry, które mają się pojawić na rozszerzonej strefie. Przetarg unieważniono z uwagi na rażąco niską - w ocenie urzędników - cenę. Mirosław Kozłowicz nie wykluczył podczas sesji, że sprawa trafi do Krajowej Izby Odwoławczej. Co z przebudową ulicy Nakielskiej? W jej pierwszym odcinku od Lisiej do Bronikowskiego trwają prace projektowe. Gorzej z drugim odcinkiem, w którego skład wchodzi pętla tramwajowa na Wilczaku. - Niestety, ta inwestycja nie może się odbyć bez prac PKP PLK, a ten operator nie planuje prac - mówi Mirosław Kozłowicz. - Z PKP jesteśmy w stałym kontakcie.

Wideo Projekt wielkich zmian w centrum Rzeszowa