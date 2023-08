Interwencja domowa pod Koronowem zakończyła się zatrzymaniem za posiadanie narkotyków

- Zgłoszenie dotyczyło trudnej sytuacji rodzinnej. Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi, którzy ustalili, że osoby, której zgłoszenie dotyczyło nie było od kilku dni w domu. Rozpoczęli jej poszukiwania - informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci dotarli do posesji w Koronowie, gdzie mężczyzna mógł przebywać. Tam jednak nikt nie otwierał im drzwi. Pierwotnie wydawało się, że nikogo nie ma w domu. Policjanci jednak nie odpuszczali.

Interwencja przybrała całkiem inny obrót

- Dzięki uprzejmości właściciela lokalu udało się wejść do środka. Jak się okazało, mężczyzna nie potrzebował pomocy - mówi kom. Lidia Kowalska. - Na tym interwencja mogłaby się zakończyć, gdyby nie czujny nos dzielnicowych i ich spostrzegawczość. Ich uwagę zwróciło bardzo nerwowe zachowanie 31-letniego mężczyzny oraz towarzyszącej mu 25-letniej kobiety.

Narkotyki funkcjonariusze znaleźli, m.in., w pralce

Po wstępnym badaniu narkotesterem okazało się, że to ponad 70 gramów marihuany, 64 amfetaminy i 28 gramów 2CB. W różnych miejscach mieszkania ujawnione były jeszcze pojedyncze woreczki z tego rodzaju substancjami. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 170 gramów zabronionych środków.

31-latek i 25-latka trafili do policyjnego aresztu. W toku czynności okazało się, że zabezpieczone w mieszkaniu narkotyki należą do kobiety. Ostatecznie usłyszała ona zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających, a jej towarzysz ich posiadania. Mieszkanka Koronowa trafiła do prokuratora, który po analizie materiałów sprawy, zastosował wobec niej policyjny dozór.