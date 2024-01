II Manifestacja w obronie mediów publicznych przed siedzibą TVP w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia

Kilka zdań do uczestników zgromadzenia powiedział także Paweł Szrot.

- Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, by chronić Konstytucji przeciwko bezprawiu i przemocy. Zarzucają nam łamanie prawa, ale to my go bronimy. Wiem, ilu z was jedzie 11 stycznia do Warszawy - bardzo dużo i dziękuję za to zaangażowanie - mówił podczas zgromadzenia Paweł Szrot, poseł z okręgu bydgoskiego.