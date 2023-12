Hostessa z "Postaw na milion" w TVP2. Oto modelka Gabriela Winiarska, asystentka Łukasza Nowickiego

Łukasz Nowicki to słynny prezenter telewizyjny związany ze stacją TVP 2. Gwiazdor takich programów jak "Postaw na milion" czy "Pytanie na śniadanie" może pochwalić się przestronnym i luksusowym…

Gabriela Winiarska, piękna hostessa w "Postaw na milion"

- Początkowo oczywiście czułam się nieco onieśmielona, ale atmosfera na planie jest naprawdę znakomita. Łukasz to świetny prowadzący z poczuciem humoru i szybko skraca dystans. Mimo że właściwie wciąż jestem debiutantką na planie tego programu, to mam wrażenie, jakbym pracowała tam od dawna – opowiadała redakcji „Echo Dnia” 20-letnia kielczanka na początku swojej telewizyjnej przygody.

- Jako nastolatka również chętnie brałam udział w pokazach mody. W bieżącym roku zostałam finalistką w konkursie Miss Ziemi Świętokrzyskiej i otrzymałam tytuł Miss Internetu. Podczas ostatniej edycji konkursu Off Fashion miałam przyjemność prezentować jedną z finałowych kolekcji – wspomina modelka.

Gabriela Winiarska, zanim przeprowadziła się do Warszawy, w ciągu ostatnich miesięcy wystąpiła na kilku pokazach mody, w tym także na Radom Fashion Show, gdzie chodziła aż u czterech różnych projektantów i dodatkowo w pokazie ślubnym. W tym czasie wzięła też udział w kilku kolejnych sesjach fotograficznych. Modelka współpracuje również z ekskluzywną marką odzieży Grand Luxury Outlet, gdzie prezentuje kolekcje takich projektantów jak Emporio Armani czy Gucci. Podjęła również współpracę z salonem urody For You Medical Day Spa.