Haszysz, marihuana i MDMA. Bydgoszczanin miał ponad dwa kilogramy narkotyków - zobacz zdjęcia

- Wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe to MDMA, marihuana i haszysz o łącznej wadze 2,2 kilograma. Wszystkie trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Ich właściciel został przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków - dodaje kom. Kowalska.