Handel podróbkami na targowisku przy ul. Glinki i w sklepie na Wyżynach w Bydgoszczy. Towar wart niemal 90 tys. zł

– Przeprowadzone przeszukanie straganu handlowego potwierdziło nielegalny proceder. Policjanci zabezpieczyli „podróbki” warte 9 tysięcy złotych i zatrzymali kobietę handlującą nimi. Po przedstawieniu jej w komisariacie 8 zarzutów dotyczących złamania przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, została zwolniona do domu – przekazała kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Kryminalni z komisariatu na Wyżynach w Bydgoszczy ustalili, że 56-letnia mieszkanka powiatu bydgoskiego wprowadza do obiegu odzież i inne przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Do sprzedaży dochodziło na targowisku przy ul. Glinki w Bydgoszczy, które mundurowi odwiedzili w minioną niedzielę (3 września).

To nie był jednak koniec sprawy. Okazało się, że kobieta prowadzi podobną sprzedaż w jednym ze sklepów na Wyżynach . Tam policjanci udali się w poniedziałek, zastając 56-latkę w trakcie pracy. Również tu towar był opatrzony podrobionymi znakami towarowymi.

Kryminalni zabezpieczyli w sklepie odzież, torebki i obuwie. Straty na szkodę pokrzywdzonych firm oszacowano na kwotę 80 tysięcy złotych. Mieszkanka powiatu bydgoskiego ponownie trafiła do komisariatu, gdzie usłyszała 23 zarzuty.

Łącznie kobiecie przedstawiono 31 zarzutów z ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za przestępstwo sprzedaży „podróbek” grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy jest to stałe źródło dochodu nawet 5 lat więzienia.