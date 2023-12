Finał akcji "Ciepło serca w słoiku" na Rybim Rynku w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia

To była już 16. edycja zbiórki darów w ramach świątecznej, charytatywnej akcji "Ciepło serca w słoiku". Jej grudniowy finał tradycyjnie zaplanowano na pierwszy dzień świąt, ale w tym roku - z uwagi na prace na placu Wolności - zorganizowano go na Rybim Rynku w Bydgoszczy. Organizatorami akcji są Fundacja ChcePomagam i Przyjaciele, Aurelia Ratajczak, Ireneusz Nitkiewicz, Lidia i Wiktor Michalscy, Anna Niewiadomska, Monika Drapińska oraz Katarzyna Tomaszewska.

Do 19 grudnia trwała zbiórka darów: żywności z długim terminem przydatności (makarony, konserwy, kasza, mąka), kosmetyków do higieny osobistej (szampony, mydło, kosmetyki, maszynki do golenia, szczoteczki i pasty do zębów, kremy) oraz słodyczy i zabawek dla dzieci. Te wszystkie dary zostały przekazane przed świętami Bożego Narodzenia do domów dziecka z Bydgoszczy i okolicy, a także do Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy, Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy.