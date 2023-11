Filmowo z Moderatorem. Za nami pokaz specjalny "Chłopów" i spotkanie z twórcami w bydgoskim Kinie Orzeł

- Kto czytał „Chłopów” lub oglądał polski serial telewizyjny z 1972 roku w reżyserii Jana Rybkowskiego, zrealizowany na podstawie powieści Władysława Reymonta, tego do wyjątkowych walorów artystycznych dzieła nie trzeba przekonywać. Jednak to, co zobaczymy na ekranie, wymyka się standardowej narracji. Unikatowa forma i aktualne tematy społeczne to „Chłopi” odczytani na nowo - podkreślają organizatorzy wydarzenia.