Fest Festival odwołany, Bedoes zaprasza na plac przed Torbydem. Wstęp darmowy!

Organizatorzy Fest Festivalu, jednej z największych letnich imprez muzycznych w Polsce, plany mieli ambitne: 200 wykonawców, 11 głównych scen i cztery dni koncertów na światowym poziomie. Tysiące uczestników, masa relacji na Instagramie, litry napojów alkoholowych i wspaniałe przeżycia. Ostatecznie nic z tego jednaknie wyjdzie. Organizator - spółka Follow The Step lub spółka Fest Festival (nie jest to takie oczywiste) obwinia o zaistniałą sytuację ludzi - bo nie chcieli kupować biletów, województwo śląskie - bo nie chciało wesprzeć finansowo imprezy i Park Śląski - bo oddał teren za późno.

- Teraz powstaje legenda, a Wy jesteście tego świadkami. W związku z odwołaniem FESTa przekładamy otwarcie studia na 12.08.2023 i organizujemy mój darmowy koncert w 5 dni, wychodzimy do Was. Nigdy nie zapomnimy o Bydgoszczy, nigdy nie zapomnimy o nikim, kto nas wspiera. 2115 - czytamy dalej.

- Dzisiaj dowiedziałem się o odwołaniu FEST Festivalu przez organizatorów, w związku z tym przepadł również wielki koncert 2115 na głównej scenie. Wku***łem się. Planowałem naprawdę wielkie show i wiem, że na to czekaliście, więc nie mogliśmy zostawić Was na lodzie – napisał 4 sierpnia w mediach społecznościowych.

Na koncert autobusem 2115. Takiej linii jeszcze nie było

Event na placu przed Torbydem rozpocznie się o godz. 20.00. Na koncert najlepiej wybrać się komunikacją miejską. W sobotę uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa numer 2115 – wyjątkowo z czterocyfrowym oznaczeniem nawiązującym do labelu, w którym działa Bedoes. Kursować będzie pomiędzy rondem Jagiellonów (przystanek początkowo-końcowy na ul. Bernardyńskiej 15) przez ulicę Bernardyńską, rondo Bernardyńskie i ulicę Toruńską, do ronda Toruńskiego (przystanek początkowo-końcowy przy ul. Toruńskiej 81). Autobusy zatrzymają się na istniejących przystankach oraz na wysokości Torbydu. Linia obsługiwana będzie przez tabor przegubowy w godzinach 18.00–23.00, co ok. 10-15 minut. Linia zapewni połączenie z najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi w mieście (rondem Jagiellonów, Bernardyńskim oraz Toruńskim), gdzie można przesiąść się na standardowe linie. Linie dzienne w sobotę w Bydgoszczy funkcjonują do godziny ok. 23.00, potem na trasy wyjeżdżają autobusy nocne.

Tego samego dnia Bedoes otworzy przy ulicy Pięknej 13 studio nagrań, z którego każdy będzie mógł skorzystać. Start o godz. 14.00.