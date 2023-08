Duża przebudowa placu zabaw przy SP nr 27 w Fordonie. Wiemy, co się zmieni [zdjęcia]

W tym roku na terenie fordońskiej podstawówki zaplanowane zostały dwie nowe inwestycje. Obecnie trwa przebudowa placu zabaw i montaż nowych urządzeń. Dzięki nowej infrastrukturze oraz nawierzchni zmieni się on w dużą familijną strefę aktywności. Co nowego pojawi się na placu zabaw? Będą to innymi ustawienie nowe huśtawki, piaskownica, bujaki, karuzela i zjeżdżalnia. Część urządzeń będzie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.