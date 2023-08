Dożynki Gminno-Parafialne 2023 - tak było w Unisławiu w niedzielę, 27 sierpnia [zdjęcia]

Wystąpiły lokalne zespoły, odbyły się występy artystyczne, rozstrzygnięto dożynkowe konkursy. Nie zabrakło humorystycznych zmagań sołeckich i konkursów, animacji dla dzieci, różnorodnych stoisk. Uznanie dla trudu rolniczej pracy złożyli Wójt Jakub Danielewicz oraz ksiądz kanonik Marek Linowiecki. Na biesiadników czekały swojskie ciasta i potrawy serwowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Unisław, Stablewice, Głażewo, Kokocko, Bruki Unisławskie, Raciniewo, Gołoty, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław, Grzybno. A wszystko to w szczytnym celu na leczenie i rehabilitację Jakuba Góreckiego z Kokocka.

Tercet czyli Kwartet gwiazdą wieczoru

Wokół sceny na uczestników czekały liczne atrakcje: przejażdżki jedynym takim w Polsce bolidem F1, a było możliwe to dzięki Unisławskiej drewutni. Przy stoisku bibliotecznym czekały książki spod strzechy oraz lemoniada i kreatywne animacje. Milusińscy mogli pomalować buźki w zakątku animacji GOK-u. Zobaczyć można było wystawę gołębi i zwierząt hodowlanych dzięki uprzejmości Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych. Wiele emocji i duża dawka radości czekała w lunaparku.

Repertuar Kapeli Podwórkowej Ferajna Bydgoska porwał publiczność do wspólnej zabawy. Radosny nastrój nie opuszczał biesiadników podczas koncertu gwiazdy wieczoru. Na scenie zaprezentował się Tercet czyli Kwartet w składzie: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski i Robert Rozmus. Na finał obchodów odbyła się zabawa taneczna, która potrwała do godzin nocnych.