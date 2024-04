Czterdziestu młodych policjantów złożyło przysięgę w Bydgoszczy. W środę zaczynają szkolenie

Gdzie będą służyć nowi policjanci?

Z tego zespołu, po odbyciu szkolenia, najwięcej policjantów trafi do Bydgoszczy - 6 osób. Do Torunia - 5 funkcjonariuszy. Inne miasta garnizonu kujawsko-pomorskiego też nie będą poszkodowane. W Grudziądzu pojawi się 4, w Inowrocławiu i Nakle - 3, po 2 trafi do służby we Włocławku, Chełmnie i Golubiu Dobrzyniu. Nowi będą służyć także w Świeciu, Żninie, Aleksandrowie Kujawskim i Mogilnie. Dwóch dostanie przydział do samodzielnego oddziału prewencji podlegającego pod KWP.

Wiceszef MSWiA poinformował nie tak dawno, że liczbę etatów w policji na 2024 rok ustalono na 108909. Tymczasem zatrudnienie wynosi 96698 etatów.