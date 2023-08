Byli na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. Wojewoda wręczył medale trojgu lekarzy [zdjęcia]

Mikołaj Bogdanowicz wręczył prof. Pawłowi Rajewskiemu, dr Justynie Kwiatkowskiej i dr Karolinie Dulębie-Górze Medale Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przyznane za szczególne zasługi dla zdrowia publicznego w regionie w czasie pandemii koronawirusa.

- Profesor Rajewski wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem, oddaniem ojczyźnie – ja to tak odbieram. Ponad jakimikolwiek podziałami liczył się człowiek. Liczba istnień ludzkich, które zostały uratowane, spokój kary medycznej – to jest w tej chwili nie do odtworzenia, ale uwierzcie mi, że to właśnie była rola i zasługa pana prof. Pawła Rejewskiego - mówił wojewoda.