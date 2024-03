Bydgoszczanin sfotografował ponad sto gatunków ptaków w Myślęcinku. Zobaczcie wideo i zdjęcia

Album, który ukazał się nakładem wydawnictwa Pejzaż, nosi tytuł „Myślęcinek. Spacer z ptakami - Bydgoszcz”. Można go już nabywać w księgarniach. Każda fotografia okraszona jest opisem z obserwacji zachowania ptaków i ludzi.

- Na przestrzeni największego miejskiego parku w Bydgoszczy - Myślęcinka – autor chwyta detale z życia ptaków i rejestruje ich piękno i dzikość. Dzięki temu możemy zerknąć tam gdzie nasze oko nie sięga. Zapraszamy do niezwykłego spektaklu natury z ptakami w roli głównej. Ponad 400 fotografii i teksty z opisem zachowania bohaterów tego albumu i z obserwacji zachowania ludzi. To niezwykły spacer, który otwiera z każdą kolejną stroną przestrzeń dla duchowej uczty – tak w mailu do naszej redakcji napisała Ewa Stadnicka z wydawnictwa, zachęcając do zakupu albumu.