Bydgoszcz. Tarcia w Polsce 2050. Kandydat do Sejmu ma kilku rywali w stowarzyszeniu

Do listu dołączono wyrok Krajowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Polska 2050, z którego wynika, że Radosław Rataj został ukarany naganą. Orzeczenie zostało wydane w kwietniu tego roku i jest konsekwencją pozwu, jaki skierowano przeciwko Ratajowi w listopadzie ubiegłego roku . Sąd stwierdził, między innymi, że zachowanie sądzonego wobec jednej z liderek stowarzyszenia w regionie miało naruszać "jej godność" i dyskredytować ją w oczach osób trzecich. Rataj miał nie działać zgodnie "z zasadą koleżeństwa i współdziałania".

W liście na temat Radosława Rataja, który dotarł do naszej redakcji, znalazły się słowa podważające zasadność startu w wyborach do Parlamentu Radosława Rataja, działacza stowarzyszenia Polska 2050 w Bydgoszczy, a także przewodniczącego partii Szymona Hołowni w okręgu bydgoskim i członka zarządu regionalnego ugrupowania.

Stwierdzono również, że nie poinformował w sposób "należyty" członków i wolontariuszy stowarzyszenia o zmianie nazwy fanpage'u "Ekipy Szymona Bydgoszcz" i m.in., iż "nie postępował w sposób korzystny dla Stowarzyszenia budując wśród członków atmosferę nie sprzyjającą (pisownia oryg., red.) współpracy, która sprzyjała podziałom w grupie i rodziła wzajemny brak zaufania".

"To normalne, że w pracy stowarzyszeniowej, wolontariackiej pojawiają się czasami napięcia. Jedni chcą realizować takie działania, a inni inne, różne są też modele działania i komunikacji", mówi Radosław Rataj. "Mamy wiele świetnych, zaangażowanych i gotowych do działania osób w stowarzyszeniu. Mają oni mnóstwo pomysłów. Problem w tym, że nie wszystkie da się zrealizować i że nie wszyscy są w stanie taką rezygnację zaakceptować i to stało się przyczyną konfliktów."