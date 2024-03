Bydgoscy policjanci eskortowali auto z rodzącą kobietą do szpitala MSWiA

Do zdarzenia doszło we wtorek (27 lutego). Policyjni wywiadowcy z bydgoskiej komendy miejskiej, w trakcie pełnionej służby, zauważyli na ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy osobową skodę octavia, której kierowca popełnił szereg wykroczeń, nie stosował się, m.in., do znaków drogowych. Niezwłocznie zatrzymali, więc auto do kontroli.