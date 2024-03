Bartosz Baran z Zawiszy Bydgoszcz został powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski

Bartosz Baran został wybrany spośród wielu utalentowanych graczy i znalazł się w gronie 23 powołanych do reprezentacji zawodników. To duże wyróżnienie, bo wśród powołanych zawodników znajdują się przedstawiciele renomowanych klubów, takich jak Hertha Berlin, Celtic Glasgow, czy FC Nurnberg.

Dla Zawiszy Bydgoszcz może być to powód do dumy i potwierdzenie wysokiego poziomu szkolenia, jakie oferuje zawodnikom po procesie odbudowy klubu. Bartosz Baran może stać się ambasadorem tych działań, ale również dowodem na to, że talent i ciężka praca prowadzą do osiągnięcia najwyższych celów.