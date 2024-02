Antyszczepionkowcy rosną w siłę. Lekarze przestrzegają przed nawrotem wielu chorób

- Pilnuję wszystkich terminów szczepień. Uważam, że chronią moje dziecko przed wieloma chorobami – powiedziała nam pani Żaneta, mama Jacka.

I choć takich osób jest większość, to co roku rośnie liczba osób, które dzieci nie szczepią. W zeszłym roku liczba odmów wzrosła do 73 tysięcy.

- Wiele osób argumentuje, że „wielu chorób u nas dawno nie było, więc po co się szczepić?”. Konsekwencją tak licznych odmów szczepień będzie nagromadzenie się tak zwanej populacji wrażliwej, czyli dzieci które nie zostały chronione szczepionkami. Wirusy będą miały łatwiejszy do nich dostęp - słyszymy od pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Najwięcej odmów jest w Wielkopolsce, na Podlasiu i Śląsku. W Kujawsko-Pomorskiem tak źle nie jest (ok. 500 odmów). Najczęściej nie szczepimy dzieci przeciwko śwince, różyczce i odrze. Ta ostatnia choroba jest szczególnie groźna; w Europie liczba zachorowań na odrę wzrosła o 45 razy. Jest szczególnie groźna, może prowadzić do powikłań. To infekcja wirusowa, która rozpoczyna się w układzie oddechowym. Może wpływać na płuca i mózg, powodując zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, ślepotę i drgawki. Objawy zwykle pojawiają się po raz pierwszy w ciągu 10 do 12 dni od ekspozycji na wirusa i mogą przypominać przeziębienie. Mimo że dostępna jest bezpieczna i skuteczna szczepionka, nadal pozostaje istotną przyczyną zgonów na całym świecie. W grudniu 2023 r. z powodu odry zmarł 7-miesięczny chłopiec.