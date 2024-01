Anna Lewandowska robi wrażenie w sportowych stylizacjach. Zobacz ile kosztują

Anna Maria Lewandowska, z domu Stachurska, urodziła się 7 września 1988 w Łodzi. Jest córką Marii i Bogdana Stachurskich. Jej mama to kostiumografka i producentka zewnętrzna TVP, a tata - operator filmowy. Rodzice rozstali się w 2000 roku. Anna ma młodszego o dwa lata brata Piotra. Jest on absolwentem warszawskiej ASP.

Kariera sportowa Anny Lewandowskiej

Biznesy Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska od 2013 prowadzi blog „Healthy Plan by Ann”. Udziela porad żywieniowych i sportowych. Można je znaleźć także w jej książkach: „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, „Zdrowe gotowanie by Ann”, „Healthy mama. Poradnik zdrowej mamy”. Wydała też płyty DVD z ćwiczeniami: „Trening Karate Cardio” i „Trening Karate Cardio Military”, „7 treningów po 15 minut”, „Healthy Mom By Ann”

Udostępniła w 2018 aplikację Diet & Training by Ann. Są w niej dostępne nagrania z planami treningowymi oraz rozpisaną dietą. W tym samym roku na Wilanowie w Warszawie otworzyła kawiarnię ze zdrową żywnością Healthy Store Foods By Ann (działała do października 2021). Od 2019 prowadzi kosmetyczną markę Phlov. Ma tez blog internetowy Baby by Ann dotyczący macierzyństwa. Mogliśmy ją zobaczyć jako prowadzącą cykle tematyczne w programie śniadaniowym „Dzień dobry TVN”. Swoim nazwiskiem sygnuje kolekcje ubrań sportowych.