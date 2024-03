Anita Sokołowska show w Tańcu z gwiazdami. Aktorka swoim tańcem oczarowała jury! [11.03.2024]

Anita Sokołowska zachwyca w Tańcu z gwiazdami

Produkcja Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami zadbała o mocną obsadę 14. edycji programu. Na parkiecie możemy podziwiać m.in. Dagmarę Kaźmierską, Roksanę Węgiel, Maffashion, Macieja Musiała, Filipa Chajzera czy Anitę Sokołowską .

Taka prywatnie jest Anita Sokołowska

Pod wrażeniem tanecznych umiejętności aktorki są nie tylko jurorzy, ale również fani, którzy nie szczędzą jej komplementów. - "Pani Anita to jest moje odkrycie tej edycji", "Wow!!!! Jaka charyzma w tańcu!!!!! Świetny występ!!!!!", "Pani Anita to szalona kobita! Świetny taniec!", "Czarny koń tej edycji. go go girl", "To było naprawdę mega. Cudownie Anita i Jacek".