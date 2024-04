Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy planuje remonty. Przed nimi wiele inwestycji

W budynku mieszkalnym przy ul. Władysława Łokietka 11 zostanie wykonana renowacja elewacji frontowej i zachodniej wraz z wymianą okien. Planowana jest też naprawa bramy. Firmy zainteresowanie realizacją tego zadania mogły składać oferty do 11 kwietnia. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 100 dni za zakończenie prac.

W trzech mieszkaniach (przy ul. Garbary 9 lok. 10, przy ul. Śląskiej 13 lok. 5/5A oraz przy Alejach Ossolińskich 3A lok. 6) wymieniona zostanie wewnętrzna instalacja elektryczna. Planowane są roboty budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, w tym m.in. wymiana/montaż gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych, układanie przewodów instalacji elektrycznej, montaż tablic licznikowych. Prace będą się toczyły w czynnych budynkach biurowych. Na oferty w przetargu ADM czeka do 19 kwietnia. Termin wykonania zamówienia to 60 dni od daty zawarcia umowy.

W budynku wielorodzinnym przy ul. Toruńskiej 72 remontowana będzie elewacja frontowa (północna). ADM chce na to przeznaczyć 109.232,32 zł brutto. Oferty w przetargu złożyły dwie firmy: P.P.H.U. BUDMOT z Bydgoszczy (104.000,00 zł) i Zakład Ogólnobudowlany „Termex” z Szubina (85.800,00 zł).

Inwestor gotowy do przebudowy budynku przy Wyspie Młyńskiej, ale prace nie ruszają

Rozbudowa zewnętrznej naściennej i doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszalnych nr 11, 12 i 14 realizowana będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oficyny przy ul. Gdańskiej 130 . Inwestycję wykona bydgoska firma Krause-Instal. Koszt zadania to 71.700,00 zł. Roboty instalacyjne gazowe zaplanowano też w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 184 - do tego zadania wybrano bydgoską firmę JURAND-WYKONPOL.

MZ Pracownia Projektowa Mateusz Zdunek z Olsztyna opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie wzmocnienia ścian oraz stropu nad parterem w obrębie lokali mieszkalnych nr 4 i nr 8 w budynku przy ul. Młyńskiej 2.

ADM zamierza też wyremontować pustostany. Do 25 kwietnia spółka czeka na oferty firm zainteresowanych wykonaniem prac remontowych w mieszkaniu nr 22 przy ul. Fordońskiej 432 oraz w lokalu nr 5 przy ul. Zółkiewskiego 3. Pierwsze zadanie ma być wykonane w terminie do 60 dni od zawarcia umowy z wykonawcą, a drugie w terminie 45 dni. Wybrano już firmę, która wyremontuje pustostan przy ul. Śląskiej 46/8 - będzie to P.P.H.U. BUDMOT z Bydgoszczy. Z kolei Zakład Ogólnobudowlany „Termex” z Szubina zajmie się pracami w lokalu nr 31 przy ul. Świetlicowej 8.

ADM zaplanowała też roboty rozbiórkowe. Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie rozbiórki czterech budynków mieszkalnych położonych na działce nr 159/5 w obrębie 128 przy ul. Marcinkowskiego 4 zajmie się KARAT Andrzej Tywoniuk z Chmielowic. To samo przedsiębiorstwo wygrało postępowanie przetargowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz budynku niemieszkalnego położonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50 w obrębie 30 przy ul. Elbląskiej 12. Do rozbiórki przeznaczono również budynek przy ul. Przy Zamczysko 1 oraz budynki mieszkalne i niemieszkalne przy Leszczyńskiego 86 i Leszczyńskiego 84. Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych zadań zajmą się firmy: m.kwadrat Natalia Kowal z Bydgoszczy (Zamczysko 1) oraz BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH NWS z Bydgoszczy (Leszczyńskiego 86 i 84). Ta druga firma opracuje taką samą dokumentację na wykonanie rozbiórki przybudówki do oficyny, w której znajduje się łazienka lokalu nr 10, położonej na działce nr 138/2 w obrębie 98 przy ul. Terasy 3.