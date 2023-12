41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [6.12.23]

Serialowy Yaman. Zobacz prywatne zdjęcia

Serial "Dziedzictwo" ("Emanet") - Halil İbrahim Ceyhan w roli głównej

"Dziedzictwo" przedstawia poruszającą historię miłości biednej dziewczyny i bogatego biznesmena. Seher (Sıla Türkoğlu) to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem . Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Seher Kevser, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż Kevser weszła do bogatego rodu Kyrymly, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Yusuf. Opiekunem chłopca jest jego stryj zimny i bezwzględny Yaman.

Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kevser. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Seher, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Yaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Seher i jej ojciec Yusuf są zrozpaczeni po śmierci Kevser. Seher postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.