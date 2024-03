29-letni bydgoszczanin stracił ogromną sumę. Uwierzył, że zabezpiecza swoje pieniądze

Jak informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy, wszystko zaczęło się od telefonu, który w środę (20 marca) około godziny 10.40 odebrał bydgoszczanin. Rozmówca, podający się za rzekomego policjanta z Warszawy, przekonywał go o konieczności zabezpieczenia zgromadzonych, na rachunku bankowym, pieniędzy. Podczas rozmowy telefonicznej poinformował pokrzywdzonego, że skontaktuje się z nim pracownik banku, który przeprowadzi całą procedurę zabezpieczenia zgromadzonych środków.

29-latek nie podejrzewając, że jest to próba oszustwa odbierał kolejne połącznia z różnych numerów. Rozmówcami za każdym razem mieli być pracownicy banku. Osoby te instruowały bydgoszczanina co ma zrobić. Ten obawiając się o swoje pieniądze poszedł do bankomatu i wypłacił 50 tysięcy złotych, a następnie w tym samym urządzeniu, po otrzymaniu kilkunastu kodów Blik, wpłacił te pieniądze, wykonując 13 różnych transakcji. To jednak dopiero połowa historii - informuje kom. Lidia Kowalska.