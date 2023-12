W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 19 grudnia został wysłuchany biegły w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Jego opinia była kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności śmiertelnego zdarzenia z roku 2021. Sąd nie podjął jeszcze decyzji o zakończeniu postępowania. Kolejny termin rozprawy to 6 lutego.

Pierwszy wyrok: Było dwóch winnych

Do wypadku doszło na rondzie Inowrocławskim. Licząca 12 lat Wiktoria zmarła, a ranny został 83-letni Marian K. Oskarżeni to Ryszard M. i Roman S., kierowcy, którzy uczestniczyli w zdarzeniu. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w lutym 2023 roku. Obaj oskarżeni otrzymali identyczne kary: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, roczny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Muszą też zapłacić nawiązki na rzecz poszkodowanych. W wypadku Mariana K. jest to po 2 tys. zł od każdego ze skazanych. Rodzicom zmarłej Wiktorii M. i S. mieli wpłacić po 10 tys. zł.