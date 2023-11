11 listopada 1918 r. Bydgoszczanie nie mieli pojęcia, co dzieje się w Warszawie

9 listopada 1918 roku, gdy w Niemczech na wieść o klęsce na frontach wrzało, abdykował cesarz Wilhelm II. W tym samym dniu w Bydgoszczy grupa żołnierzy miejscowego garnizonu dokonała nieudanego zamachu na życie komendanta - gen. Krausego.

Następnego dnia wojsko pod czerwonymi sztandarami przedefilowało ul. Gdańską, by na „masówce” utworzyć radę żołnierską. 11 listopada powstała w naszym mieście także rada robotnicza, by reprezentować ludność cywilną, a następnie doszło do połączenia się w Radę Robotniczo-Żołnierską. Reprezentowała ona, mimo iż w jej składzie znalazło się kilku Polaków, interesy Niemców, stąd już 16 listopada powstała 38-osobowa Polska Rada Ludowa na miasto Bydgoszcz z dr. Janem Bizielem na czele.

Wspomnienia tych zdarzeń przez długi czas były żywe w pamięci bydgoszczan. 9 listopada 1919 roku, gdy wiadomo już było, że Bydgoszcz wejdzie w skład państwa polskiego, „Dziennik Bydgoski” we wstępniaku zatytułowanym „W rocznicę rewolucyi” stwierdzał: