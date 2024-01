Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji!

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

Wkrótce w serialu: Kumru zostaje wyrzucona z domu i ostatecznie ląduje u służącej Ezgi. Yildiz kłóci się z Ender na pożegnalnym przyjęciu Omera. Yildiz namawia Kumru, by wróciła do domu. Ekin zatrudnia Kumru w swojej restauracji. W serialu pojawia się Handan, matka Kumru, była żona Dogana.[/b] Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków publikujemy w galerii zdjęć.

Zobaczcie w poniższej galerii streszczenia serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się w drugim tygodniu stycznia 2024:

Zakazany owoc - o czym jest serial?

"Zakazany owoc" to turecki hit, który opowiada o losach ambitnej Yildiz, która marzy o bogactwie. Dziewczyna poznaje bogatą Ender, która prosi ją, aby uwiodła jej męża. Halit bowiem słynie z niewierności i słabości do pięknych kobiet. Dziewczyna zgadza się, jednak z biegiem czasu zaczyna darzyć Halita nicią sympatii. Wtedy wyjawia mu, dlaczego tak naprawdę zjawiła się w jego domu...

Ile odcinków serialu "Zakazany owoc" zobaczymy w Polsce?

Serial "Zakazany owoc". Trwa emisja czwarty sezon tureckiej telenoweli

Serial "Zakazany owoc" od pierwszej serii opowiadał o dwóch siostrach - Yilidz i Zeynep. Dziewczyny mieszkały razem w ubogiej dzielnicy Stambułu - różniły się niczym ogień i woda. Yildiz to ta siostra, która marzyła o bogatym życiu i wierzyła, że pewnego dnia spotka księcia z bajki i bogato wyjdzie za mąż. Zeynep miała zgoła odmienne plany i marzenia - cieszyła się z prostych, małych rzeczy. Życie obu dziewcząt wywróciło się do góry nogami, gdy zainteresowali się nimi przystojni biznesmeni... Obecnie trwa już emisja czwartego sezonu, a serial zyskał ogromną popularność.