Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy lipca. Yildiz zabije Haydara. Kumru rodzi syna! [11.07.2024] OPRAC.: MIKIR

Sprawdź, co wydarzy się do końca maja w serialu "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu nastąpi przeskok czasowy o dwa lata. Na krótkich wakacjach w obronie Ender, Yildiz uśmierca napastnika. Yildiz, Ender, Handan, Caner i Emir nadal próbują pozbyć się zwłok Haydara. Przyłapuje ich brat ofiary... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków, które TVP2 pokaże do połowy lipca zamieszczamy w galerii.