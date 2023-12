Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy grudnia. Yildiz chce rozwodu z Cagatayem [5.12.2023 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Dogan namawia Yildiz, by nie brała rozwodu. Kumru definitywnie zrywa z Cagatayem. Test DNA dowodzi, ze Cagatay jest ojcem Atlasa. Arzu znajduje włos w jedzeniu i w lokalu Omera wybucha afera. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.