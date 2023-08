Wielki napis oraz ławeczki przed Młynami Rothera w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia

Jak informuje Anna Czarnecka, kierowniczka Działu Komunikacji Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, instytucja nawiązała współpracę z Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Katedrą Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej. Naukowcy i studenci UKW zajęli się przeprowadzeniem badań dotyczących sposobów korzystania z Wyspy Młyńskiej przez mieszkańców, a studenci wzornictwa PBŚ - zaprojektowaniem małej architektury odpowiadającej na te potrzeby. Efekt tej współpracy można już podziwiać na Wyspie Młyńskiej. Przed młynami pojawił się napis natomiast na tarasie Młynów oraz przed wejściem głównym od ul. Mennica stanęły dwie "Emki" – instalacje w formie ławeczek.

Projekty studenckie powstały pod kierunkiem dr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej z Katedry Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej. Studentki i studenci zaprojektowali kilkadziesiąt zachwycających form małej architektury, które mogłyby stanąć na Wyspie Młyńskiej. Funkcje nadały im zbadane za pośrednictwem ankiet potrzeby osób odwiedzających Wyspę Młyńską. Estetyka projektów czerpie za to z tradycji młynarskich i nawiązuje do przemysłowej przeszłości miejsca. A ich formy zapraszają do interakcji i inspirują - czytamy na stronie Młynów Rothera.

A. Pawska/mlynyrothera.pl/

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz w Bydgoszczy studenci Wzornictwa PBŚ mogli zaprojektować i zrealizować obiekty służące przestrzeni publicznej. Wyspa Młyńska i Młyny Rothera to nasze ukochane miejsca. Zadanie nie było łatwe, ale współpraca między trzema instytucjami i poznanie potrzeb mieszkańców pozwoliły stworzyć, mam nadzieję, ciekawe i oczekiwane realizacje. Dla studentów było to niepowtarzalne doświadczenie. Instalacja "MŁYNY" to jedyna taka forma w Polsce. Chcielibyśmy, by stała się pretekstem do fotografowania się na jej tle i jednocześnie do promocji całej Wyspy. To samo dotyczy Emki, ławeczki, a raczej dwóch jedynych w swoim rodzaju siedzisk zlokalizowanych przy wejściach do Młynów. Życzę wszystkim użytkownikom naszych obiektów by cieszyły i stały się kolejnymi charakterystycznymi elementami wyposażenia wyspy – mówi dr Ewa Raczyńska-Mąkowska.