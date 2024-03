W Wielkanoc bydgoszczanie wybrali się na świąteczne spacery po Wyspie Młyńskiej Krzysztof Wypijewski

Niedzielę Wielkanocną wielu bydgoszczan spędziło aktywnie, spacerując po Wyspie Młyńskiej i okolicznych uliczkach.Przejdź dalej i zobacz zdjęcia mieszkańców odpoczywających w centrum miasta >>> Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (39 zdjęć)

Wielkanocna niedziela to czas spotkań z bliskimi i wspólnego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku była to także doskonała okazja do rodzinnych spacerów. Nasz fotoreporter wybrał się na Wyspę Młyńską, by uwiecznić na zdjęciach mieszkańców korzystających z doskonałej pogody.