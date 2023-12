W sezonie letnim do Bydgoszczy powróci popularne połączenie lotnicze. Wiemy, kiedy startują loty do Krakowa

Bydgoski Port Lotniczy przedstawia połączenie jako atrakcyjną ofertę na majówkę. Inauguracyjny lot na trasie Kraków-Bydgoszcz zaplanowano w piątek 26 kwietnia. Tego dnia pierwszy samolot wyląduje o godz. 21:50 na płycie lotniska w Bydgoszczy. W sobotę, 27 kwietnia, o 6:50 zaplanowano kurs do Krakowa.

– Cieszymy się, że Polskie Linie Lotnicze LOT znów zdecydowały się na dodanie tego istotnego turystycznie i biznesowo kierunku do siatki połączeń Lotniska Bydgoszcz. Rejsy w przyszłym roku zaczną się wyjątkowo szybko, bo już przed majówką. To idealna okazja, by spędzić kilka dni na południu Polski, zwiedzić zabytki Krakowa, a także poznać walory Małopolski – mówi Monika Mejsner-Hermelin, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.