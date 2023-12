W nocy z soboty na niedzielę (30-31.12) może być bardzo ślisko! Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, świecki i tucholski, a dotyczy okresu od północy z soboty na niedzielę do godz. 9 w niedzielę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem wskutek zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego od północy z soboty na niedzielę do rana w niedzielę. Temperatura przy gruncie może spaść do -3 stopni Celsjusza.

Czym jest alert 1. stopnia IMGW?

