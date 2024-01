Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Kolizja tramwaju z autobusem przy kościele klarysek

– Uwaga! Focha/Gdańska kolizja, awaryjna zmiana ruchu linii tramwajowych od ronda Jagiellonów tramwaje linii 3, 5 do Bielaw, tramwaje linii nr 8, 9 do Lasu Gdańskiego. Tramwaje z pętli Wilczak kierowane do Rycerskiej i z Rycerskiej do pętli Wilczak – poinformował w krótkim komunikacie w mediach społecznościowych o 11:58 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Na miejscu pojawiły się służby drogowe oraz policja. O godzinie 12:10 ruch udrożniono i prace zostały zakończone. Tramwaje wróciły na swoje standardowe trasy.

– Sprawcą kolizji był kierujący autobusem. Dostał mandat karny za niezachowanie ostrożności podczas wymijania. W zdarzeniu nie było poszkodowanych – przekazał „Expressowi Bydgoskiemu” mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Czynności na miejscu nie trwały długo. Uszkodzenia pojazdów były na tyle niewielkie, że oba mogły odjechać po paru minutach z miejsca zdarzenia.