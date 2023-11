Uczniowie bydgoskiej podstawówki pojadą na spotkanie z Robertem Lewandowskim [wideo]

Aby przystąpić do konkursu szkoła musiała posiadać oficjalny profil na Facebooku lub Instagramie. Później należało nagrać wideo z udziałem uczniów na terenie szkoły, nie dłuższe niż 1 minuta. Wideo musiało stanowić teledysk pod napisaną przez uczniów piosenkę. W tekście utworu i nagraniu uczniowie mieli za zadanie pokazać talenty, jakie skrywa ich placówka. Po umieszczeniu nagrania w mediach społecznościowych należało dodać hasztag #SzkołyPełneTalentów2 i oznaczyć profil Lidl Polska.

Już po raz drugi zorganizowała ona akcję „Szkoły Pełne Talentów”. Klienci sklepów za swoje zakupy otrzymywali Talenciaki, czyli specjalne kupony, które mogli przekazać na rzecz dowolnej, wybranej przez siebie szkoły: podstawowej, branżowej, technikum czy liceum. W zamian za punkty, Lidl przekaże szkołom w całym kraju wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie. W tym roku do akcji zgłosiło się blisko 10 tysięcy placówek. To 3 tys. więcej niż rok temu.

Szkoła to miejsce, w którym budzą się pierwsze pasje, rozwijają zainteresowania. Niestety nie wszystkie szkoły dysponują nowoczesnym sprzętem, który umożliwiłby dzieciom jednakowe szanse na rozwijanie talentów. Z pomocą przychodzi sieć Lidl.

Tak też uczyniła Szkoła Podstawowa nr 35 z bydgoskiego Miedzynia (ul. Nakielska 273).

W ubiegłym roku szkoła wymieniła Talenciaki na sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. W tym – na 4 laptopy, modułową pracownię przyrodniczą, dwa głośniki bezprzewodowe, niemal 40 gier planszowych, zestaw dwunastu miękkich piłek piankowych oraz drukarkę.

Na tym nie koniec. Wkrótce uczniowie placówki z Miedzynia pojadą do Warszawy, gdzie spotkają się z Robertem Lewandowskim, kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski i gwiazdą FC Barcelona.

- We wtorek, 21 listopada przyjadą do nas autokary, które zabiorą uczniów do stolicy. Tam przenocujemy w jednym z hoteli, a następnego dnia nasi podopieczni spotkają się z idolem – słyszymy od jednej z pracownic Szkoły Podstawowej nr 35.

Przypomnijmy, że w piątek 17 listopada biało-czerwoni zagrają na PGE Narodowym ostatni mecz w ramach eliminacji do EURO’2024 (z Czechami). Z kolei we wtorek, 21 listopada zmierzą się w Warszawie w towarzyskim spotkaniu z Łotwą.

Talenciaki można dostarczać do 19 listopada. SP 35 ma do wykorzystania jeszcze 2216. Jeżeli uda się „dobić” do 2600, będzie można wymienić je na jeszcze jedną drukarkę.