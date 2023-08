Tyle kosztuje godzina oglądania telewizora. Sprawdzamy, ile wydaje się pieniędzy na oglądanie telewizora

Telewizor - ile prądu zużywa?

Zużycie prądu: telewizor z ekranem kineskopowym vs telewizor LED

Starsze telewizory wyposażone w ekrany kineskopowe charakteryzowały się dość dużym poborem energii elektrycznej. Jednak obecnie są one rzadkością w polskich domach, występują jedynie tam, gdzie telewizor jest używany jako dodatek i użytkownicy nie mają wysokich wymagań co do jakości obrazu. Starsze modele miały również niską rozdzielczość obrazu i niewielką przekątną ekranu, generując tym samym dość duże zapotrzebowanie na energię, nawet do 200 watów, podczas gdy telewizory o przekątnej poniżej 30 cali.