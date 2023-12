To wydarzy się po weekendzie w serialu "Akacjowa 38". Justo porywa dziecko Manueli [10.12.2023 r.]

To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Justo uprowadza córkę Manueli!

To będzie bardzo ekscytujący tydzień dla fanów telenoweli "Akacjowa 38". Policja szuka Justa. Ten ukrywa się u Cayetany, której sprytnie udaje się pozbyć funkcjonariuszy. Mężczyznę ogarnia jeszcze większa wściekłość, dlatego postanawia... porwać Inocencie. Udaje mu się zrealizować plan dzięki zamordowaniu opiekunki córeczki.

Cayetana opowiada Lourdes o śmierci córki. Wini za nią Manuelą i Germana. Mało tego, bezwzględna kobieta dowiaduje się, że Inocencia wraca do Germana i Manueli. Postanawia do tego nie dopuścić, nasyłając na nich Justa. To ona podaje mu adres, spod którego porywa córkę.

