Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły

Muzyczna kariera Teresy Werner

Teresa Werner w wieku szesnastu lat dołączyła do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym występowała przez ponad 32 lata. Wraz z zespołem koncertowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz Japonii. W 1991 roku reprezentowała Śląsk na Festiwalu Piosenki Ludowej w RPA, na którym zajęła pierwsze miejsce.

Czytaj więcej na expressbydgoski.pl: Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej

Karierę solową rozpoczęła dopiero w 2011 roku, a jej debiutanckim singlem był utwór Miłość jest piękna. Na swoim koncie ma wiele hitów, które znają miliony Polaków. Najpopularniejsze piosenki Teresy Werner to m.in. Dałabym ci dała, Oczy twe, Ja go kocham, on mnie nie chce oraz Spełnić marzenia.