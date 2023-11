Telenowela "Zakazany owoc": Yildiz na tropie zdrady. Szykuje zemstę!

Serial "Zakazany owoc" widzowie mogą oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15 (w środę, 1 listopada, nie będzie emisji nowego odcinka ze względu na dzień świąteczny).

Nowe odcinki serialu "Zakazany owoc" - streszczenia (listopad 2023)

Yildiz podstępnie ogląda zawartość telefonu Cagataya. By zdobyć niezbite dowody zdrady Cagataya, Emir instaluje w jego domu kamery. Cagatay zrywa z Kumru. Na uroczystości wręczania nagród dla produktu roku, Yildiz przed kamerami oznajmia, że Cagatay i Kumru są kochankami . Dogan jest wściekły na córkę. Yildiz z Halitcanem i matką przenoszą się do nowego domu. Cagatay zastaje pustą rezydencję.

Yildiz za radą prawniczki przygotowuje się do rozwodu. Zaprasza na kolację Kumru i Dogana i czyni aluzje do zdrady. Dogan decyduje się zostać wspólnikiem Ender i Cagataya.

Serial "Yasak elma" w TVP

W drugiej serii Zeynep wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych wraz z Alihanem i znikają z głównego wątku telenoweli. W serialu nie zobaczymy już też innej ważnej postaci - Halita (został uśmiercony w czwartym sezonie).

W pierwszej serii główny wątek koncentrował się na dwóch siostrach. Yildiz , która marzyła o bogatym życiu i wierzyła, że pewnego dnia spotka księcia z bajki i bogato wyjdzie za mąż, oraz Zeynep , która miała zgoła odmienne plany i marzenia - cieszyła się z prostych, małych rzeczy. Życie obu dziewcząt wywróciło się do góry nogami, gdy na ich drodze stanęli ludzie majętni i przystojni biznesmeni.

