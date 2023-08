Tak wyglądają wnętrza domu Anny Muchy. Zaglądamy do domu gwiazdy M jak Miłość - zobacz zdjęcia KP

Anna Mucha to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Popularność przyniósł jej serial M jak Miłość, a także głośny związek z Kubą Wojewódzkim.Obecnie Mucha ma 43 lata i jest matką dwójki dzieci - 11-letniej Stefanii i 8-letniego Teodora. Są owocem związku z Marcelem Sorą.Wraz z rodziną aktorka mieszka w pięknym mieszkaniu w sercu Warszawy. Wystrój robi ogromne wrażenie!Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka gwiazda "M jak Miłość". Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Adam Jankowski Zobacz galerię (15 zdjęć)

