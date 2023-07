Tak wygląda w wnętrzach domu Marcina Najmana. Gablota na sportowe trofea i wspaniały czas spędzony z córką

Marcin Najman jest postacią bardzo kontrowersyjną i wzbudzającą wiele emocji, ale popularności nie można mu odmówić. W klatce MMA regularnie dostawał cięgi. Narażał się na drwiny fanów, ale jego kolejne walki i tak biły rekordy popularności. Na koncie ma także udział w popularnych show telewizyjnych: Big Brotherze oraz Tańcu z Gwiazdami.

Wnętrza domu Najmana zostały urządzone z najwyższą klasą. Widać tam wiele dzieł sztuki, ale także nawiązań do sportu oraz nowoczesnych sprzętów elektronicznych. Marcin Najman z radością wraca do swojego domu, gdzie czekają na niego najbliżsi. Chociaż kwestie sportowe zajmują mu sporo czasu, to znajduje czas także na życie rodzinne.

Po walkach na Najmana w domu czeka na niego żona Julita, która w przeszłości startowała w konkursach miss. Para doczekała się córki Weroniki, która niedawno skończyła 12 lat. To oczko w głowie "Testorerona".