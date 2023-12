Tak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska - zobacz jej stylizacje na różne pory roku

Aleksandra Kwaśniewska nie należy do osób, które uwielbiają pojawiać się na czerwonym dywanie i wcale tego nie ukrywa. Córka byłego prezydenta RP wyznała kiedyś, że nie jest entuzjastką ubraniowych zakupów i nie śledzi bieżących trendów w modzie. Jakiś czas temu Kwaśniewska powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post, że nie przywiązuje specjalnie uwagi do mody i nie czuje się autorytetem w tej dziedzinie. W jej przekonaniu świat mody przyczynia się jedynie do niepotrzebnego napędzania konsumpcjonizmu. Wyznała również, że stawia na ubrania, które są ekologiczne i będą jej długo służyć, nie stroni też od kupowania używanych ciuchów.

Mimo, że córka byłej pary prezydenckiej nie podąża za modowymi trendami, to wiele osób ceni Olę Kwaśniewską za jej stylizacje. Jak ubiera się na co dzień (i na specjalne okazje) Aleksandra Kwaśniewska? Zobacz jej stylizacje na różne pory roku w naszej galerii: