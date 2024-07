Tak mieszka Wilfredo Leon. Jego żona Małgorzata to prawdziwa piękność - zdjęcia [11.07.2024]

Wilfredo Leon - tak mieszka. Piękna żona Małgorzata i dwójka dzieci

Siatkarz przed laty zakochał się nie tylko w polskiej kuchni i kulturze, ale i pięknej Małgorzacie z Torunia. Jak wielokrotnie zdradzał w wywiadach, to właśnie ona wykonała pierwszy krok. - Na początku rozmawialiśmy o siatkówce na facebooku, ale powoli wkradały się inne tematy. Czekaliśmy, aż będzie okazja spotkać się osobiście. Finał Ligi Światowej w 2011 roku miał odbyć się w Gdańsku. Żeby do niego awansować, musieliśmy w ostatnim meczu eliminacji pokonać bardzo silną reprezentację Włoch. Obiecałem Małgosi, że zrobię wszystko, byśmy awansowali. I - faktycznie - wygraliśmy 3:0. Spotkaliśmy się więc w tym Gdańsku i... wtedy zaczął się nasz poważny związek - opowiada Wilfredo Leon.

Tak mieszka Wilfredo Leon. Nowoczesny apartament z najwyższego zdarzenia!

Ostatnie lata siatkarz spędził we włoskim klubie w Perugii. Teraz potwierdził swój transfer do klubu siatkarskiego z Lublina. Czy to oznacza, że jego rodzinę czeka przeprowadzka? Siatkarz jest też bardzo związany z Toruniem. To tutaj prowadzi większość interesów. To także miasto, z którego pochodzi jego żona.